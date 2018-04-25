В США вывели сорт яблок, которые год не портятся

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В США появился в продаже новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике год. Об этом сообщает ВВС .

Отмечается, что создание нового сорта под названием Cosmic Crisp (космически хрустящий) заняло около 20 лет. Расходы составили 10 млн долларов. При селекции были скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise. Впервые его удалось вырастить в Университете штата Вашингтон в 1997 году.

Фермеры штата Вашингтон получили эксклюзивное право выращивать фрукт в течение следующих 10 лет.

Создатели обещают, что новое суперхрустящее яблоко будет относительно твердым, очень сочным и будет сочетать в себе сладость и кислинку.

Но главное, мякоть Cosmic Crisp очень медленно коричневеет. Яблоко долго сохраняет свои потребительские свойства в холодильнике – до 10-12 месяцев.

Яблоки – второй после бананов по популярности фрукт в США. А штат Вашингтон является крупнейшим в стране производителем яблок.

Напомним, большинство людей неверно едят яблоки. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Граца в Австрии. Чтобы получить пользу от фрукта, его необходимо съедать вместе с огрызком, уверяют они.