В США выявили проблемы с сердцем у привитых от COVID-19 подростков

Фото pixabay.com

Американские Центры по контролю за заболеваниями (CDC) расследуют случаи миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы, после вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на консультативную группу CDC.

По данным ведомства, редкие случаи миокардита были зафиксированы у молодых людей и подростков через несколько дней после получения второй дозы вакцины от COVID-19. При этом эксперты отмечают, что воспаление может быть не связано с вакцинацией и как правило протекает в легкой форме.