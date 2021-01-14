В США выявлены два новых штамма коронавируса

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Ученые медицинского центра Университета штата Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов. Один из них более заразен, чем ранее известные виды вируса, сообщает телеканал NBC4i.

Один штамм похож на «британский». Его обнаружили у пациента из Огайо. У второго штамма уже обнаружили три генетические мутации. Этот штамм был выявлен в Колумбусе и буквально за три недели стал доминирующим вариантом вируса в городе. Ученые считают, что он более заразен, чем известные ранее разновидности патогена.

«На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — заявил главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.