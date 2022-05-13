В США заблокировали помощь Украине на $40 млрд

Фото wikipedia.org/By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America — Rand Paul, CC BY-SA 2.0

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине рекордной помощи почти на 40 млрд долларов. Об этом он заявил в ходе выступления в Сенате США в четверг, 12 мая, которое транслировали местные телеканалы.

«Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. И какими бы благими не были причины, цель моего офиса — национальная безопасность США. Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США.

Вы не можете выбросить все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. Когда у нас был специальный генеральный инспектор, которого мы назначили по Афганистану, это не остановило все растраты, но, но крайней мере, это заставляет воров дважды подумать перед кражей денег», — сказал законодатель.

Пол предложил ввести специальный контроль за деньгами, чтобы предотвратить хищения и мошенничество, путем принятия поправки о назначении специального генерального инспектора для надзора за расходами средств, выделенных Украине.

При этом политик заявляет о «симпатии» к государству.

«Я симпатизирую Украине, я желаю им удачи и хочу, чтобы они победили россиян, выдавили их из своей страны. Но мы также должны быть обеспокоены нашей страной и двусмысленной инфляцией здесь, это только усугубит ситуацию», — сказал Пол в эфире The Mark Reardon Show.

Таким образом, вопрос с голосованием в Сенате о выделении дополнительной помощи Украине затянется до следующей недели.

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму 39,8 миллиарда долларов. В этот пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, которая противостоит российскому вторжению.