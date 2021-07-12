В США зафиксирована самая высокая температура на Земле

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В США 11 июля зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Рекорд был зафиксирован в Долине смерти — температура достигла +54°C. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54°C). Если этот показатель верифицируют, он побъет все рекорды, когда-либо зарегистрированных на Земле.