В США закрывают школы из-за коронавируса

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Из-за вспышки коронавирусной инфекции ряд школ в США вынуждены переходить на смешанную форму обучения или вовсе отправлять учеников домой для дистанционного прохождения школьной программы. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что детей отправлять начали домой небольшие школы, которые находятся в маленьких городках и селах.

В частности, издание рассказывает о том, что в штате Джорджия 40% учащихся уже находятся на карантине или на изоляции.