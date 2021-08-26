В США закрывают школы из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавирусной инфекции ряд школ в США вынуждены переходить на смешанную форму обучения или вовсе отправлять учеников домой для дистанционного прохождения школьной программы. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что детей отправлять начали домой небольшие школы, которые находятся в маленьких городках и селах.
В частности, издание рассказывает о том, что в штате Джорджия 40% учащихся уже находятся на карантине или на изоляции.
«На прошлой неделе округ перешел на онлайн-обучение до 13 сентября», — говорится в сообщении.
Согласно данным штата, более одного из каждых 100 детей школьного возраста за последние две недели получили положительный результат на COVID-19.
«У детей в возрасте от пяти до 17 лет в настоящее время больше шансов получить положительный результат теста на коронавирус, чем у взрослых», — пише издание.
Ряд школ начинают работу позже, чем планировалось. До этого в США были большие надежды на то, что школы по всей стране смогут приблизиться к нормальной жизни без дистанционного обучения, которое «мешало работе некоторых родителей и ухудшало успеваемость многих учащихся».korrespondent.net