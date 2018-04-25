В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты

Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) успешно завершило одну из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Об этом говорится в сообщении, обнародованном накануне.

«DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и (создатели – ред.) готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года», – говорится в заявлении управления.

Указано что компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies протестировали передовые конфигурации летательных аппаратов, которые обещают обеспечить и поддерживать эффективный гиперзвуковой полет HAWC.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты HAWC. Во время полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена над сухопутным испытательным полигоном.