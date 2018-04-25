default image
Дату референдума о независимости Шотландии установят до мая 2021 года

Подробнее...
default image
Литва намерена выделить гумпомощь, стипендии белорусам, пригласить предприятия

Подробнее...
default image
Турция заявила, что готова к диалогу о ресурсах на востоке Средиземноморья

Подробнее...
default image
Г. Науседа пригласил президента Финляндии поддержать санкции для Беларуси

Подробнее...
default image
В крупнейшем лагере мигрантов в Греции выявили первый случай COVID-19

Подробнее...
default image
Угрозы Беларуси ввести санкции лишены оснований – С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты

Подробнее...
default image
Литва приглашает квалифицированных специалистов и предприятия из Беларуси

Подробнее...
default image
Главы МИД стран G20 проведут внеочередную встречу

Подробнее...
default image
Правительство разрешило въезд в Литву детям иностранцев, а также на похороны родных

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит €400 млн на вакцину от COVID

Подробнее...
default image
ЕС пожертвует 400 млн евро фонду солидарности COVAX

Подробнее...
default image
Правление сейма Литвы создало делегацию для визита в Беларусь

Подробнее...
default image
В ВОЗ назвали условия для открытия границ после пандемии

Подробнее...
default image
ВВС Германии и Италии перенимают миссию по воздушному патрулированию в странах Балтии

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ООН обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси

Подробнее...
default image
Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией, обновив черный список

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев коронавируса, общее число – 2958

Подробнее...
default image
В Эстонии превысившим скорость водителям предложат 45 минут постоять на обочине

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с президентом Финляндии ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
Клайпедскому порту следует меньше рассчитывать на грузы с Востока на Запад – экономисты

Подробнее...
default image
Большой город-курорт построят на севере Египта

Подробнее...
default image
В ЕС начинают по-новому проверять экологичность авто

Подробнее...
default image
Страны Балтии в целом договорились о технических деталях бойкота электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
По гуманитарным причинам в Литву разрешен въезд 64 белорусам – Р.Тамашунене

Подробнее...
default image
В Беларуси создадут оппозиционную партию

Подробнее...
default image
Пожары и наводнения: европейские страны борются со стихией

Подробнее...
default image
Важная для бойкота электричества с БелАЭС методика будет утверждена вскоре

Подробнее...
default image
В Минске пообещали принять адекватные меры на введение прибалтийскими странами санкций

Подробнее...
default image
От закрытия границ для грузов пострадает сама Беларусь, заявил Л. Линкявичюс

Подробнее...
default image
При ухудшении ситуации с вирусом, рекомендации школам могут меняться - А.Вярига

Подробнее...
default image
Европейское бюро ВОЗ: закрытие школ при пандемии COVID-19 должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
За нарушения самоизоляции с начала августа оштрафовано 268 человек – Р.Тамашунене

Подробнее...
default image
Период карантина и изоляции в Польше сократят до 10 дней

Подробнее...
default image
ВОЗ: Отмена карантина грозит катастрофой

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудил с конгрессменом США ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
МИД Беларуси: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше

Подробнее...
default image
На Южную Корею обрушится первый в этом году супертайфун

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее число – 2929

Подробнее...
default image
Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты

Photo by Free Public Domain Illustrations by rawpixel on Foter.com / CC BY

Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) успешно завершило одну из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Об этом говорится в сообщении, обнародованном накануне.

«DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и (создатели – ред.) готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года», – говорится в заявлении управления.

Указано что компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies протестировали передовые конфигурации летательных аппаратов, которые обещают обеспечить и поддерживать эффективный гиперзвуковой полет HAWC.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты HAWC. Во время полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена над сухопутным испытательным полигоном.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.