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Виленский Вестник

В Старом городе – революционные перемены

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Вильнюс продолжает использовать появившиеся в период карантина возможности: идея пространства для летних кафе сопровождается новой, еще более смелой идеей – освободить Старый город от транзитного движения автомобилей.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в Фейсбуке сообщил, что новый порядок планировали ввести со следующего года, но, поскольку начался карантин и количество автомобилей в городе естественным образом сократилось, было решено внедрить изменения в порядок движения транспорта в этом году.

По словам мэра, треть транспорта в Старом городе сейчас пересекает его транзитом. Петлеобразное движение, которое будет введено в сердце столицы с июля, позволит избавиться от ненужного транзитного потока. Между тем уже на этой неделе в полное распоряжение пешеходов будут отданы четыре улочки Старого города или отрезки этих улиц, сообщает Вильнюсская мэрия.

«Для жителей Старого города это означает более комфортную и экологичную среду проживания, для местного бизнеса – пространство для деятельности, которая так необходима в условиях кризиса, для всех вильнюсцев – еще более уникальный Старый город, привлекающий не только развлечениями, но и пешими прогулками. Автомобиль не может доминировать в самой уязвимой и самой красивой части нашего города, поэтому выбор Вильнюса – быть городом будущего уже сегодня», – утверждает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Движение в Старом городе – по четырем кольцам

С июля центр вильнюсского Старого города будет поделен на четыре зоны, движение в которых будет только односторонним. В каждой зоне будут свои въезды и выезды, но между этими зонами движения не будет. Иными словами, движение в Старом городе будет петлеобразным – въезд и выезд будут находиться в одной стороне, пересекать Старый город транзитом не получится. По данным исследований, проведенных самоуправлением, в часы пик до 40 проц. движения в центральной части города составляет транзитный поток, который только пересекает Старый город, не останавливаясь здесь.

Четыре зоны будут названы по основным въездам – Траку, Исландиес, Субачяус и Латако. Не будет возможности кольцевого объезда вокруг Вильнюсской Ратуши — несмотря на то, что подъехать к ней можно будет по трем разным кольцам,  пересекаться они не будут, транспортные потоки будут разделены.

«Любые перемены требуют понимания и терпения, возможно, что сначала не найдете нужный вам въезд или не туда свернете, но постепенно вы привыкнете и уже не сможете представить Старый город без нынешних преобразований. К примеру, мы уже привыкли к тому, что в ресторанах нельзя курить», – говорит мэр Вильнюса.

По его словам, найти нужный въезд будет просто – посмотреть на карте, в зоне какого цвета находится цель вашей поездки, и будет понятно, по какой из улиц вам надо въехать в Старый город. Ознакомиться с изменениями движения помогут и приложения, такие, как «Waze» или «Google Maps».

Четыре улочки – только для пешеходов

Решение о введении кольцеобразного движения этим летом позволяет уже сейчас часть улочек Старого города полностью оградить от автомобильного потока. Отныне все дни недели будет закрыто движение на отрезках следующих улиц: Савичяус (на отрезке между ул. Аугустиену и домом № 6 по улице Савичяус, до сих пор движение здесь было запрещено только по выходным дням),  Стиклю (на отрезке между ул. Стиклю, 7A до ул. Гаоно, 10), на проспекте Гядимино (в его части между улицами Вильняус и Т. Врублевске, с возможностью доставки товаров по утрам с 4 до 11 час.).

Изменится движение и на отрезке улицы Вильняус между улицами Исландиес и Лабдарю – будет закрыт проезд со стороны улицы Исландиес, и большая часть улицы будет отведена для пешеходов и летних кафе. Для проживающего здесь населения проезд сохранится с улицы Лабдарю.

«В Вильнюсе уже есть несколько позитивных примеров, как меняется жизнь на старых улочках, когда они находятся только в распоряжении пешеходов. Старый город значительно привлекательнее, когда смотришь на него не из окна автомобиля, а прогуливаясь по историческому центру», – отметил вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

Изменится и общественный транспорт

Планируется, что в будущем общественный транспорт станет более интенсивно курсировать по Старому городу, появится больше маршрутов, будут оборудованы новые остановки, а перевозить пассажиров по возможности будет экологически чистый общественный транспорт.

«Согласно имеющимся у нас данным, в Вильнюсе после очень долгого перерыва общественный транспорт набирает популярность – начинают окупаться капиталовложения в его обновление, – утверждает В. Миталас. – Мы стремимся к тому, чтобы город стал более чистым, уютным, более живым и безопасным, а для этого необходимо заново открыть для себя поездки на общественном транспорте, на велосипеде или движение пешком».

Закрытие упомянутых улиц для пешеходов намечено в теплый сезон – до 1 октября сего года. Затем будет оценена целесообразность ежегодного принятия таких решений.

Найти ответы на вопросы, связанные с петлеобразным движением, а также высказать свои предложения вильнюсцы могут на сайте www.senamiestis2030.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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