В Старом городе – «умные» камеры

Фото vilnius.lt

Движение по так называемым петлям в Старом городе Вильнюса отныне будет анализироваться «умными» камерами. Эти камеры — пока что пробные, установлены они на улицах Траку (красная зона), Руднинку (красная и фиолетовая зоны), Пилес (синяя зона) и Доминикону (синяя зона). Сейчас камер всего четыре, но уже в следующем году намечено установить их у каждого въезда и выезда из Старого города.

Новые камеры будут фиксировать не только количество проезжающих транспортных средств, но и возможные нарушения правил дорожного движения, а также измерять среднюю скорость. К слову, предупреждают о них и соответствующие дорожные знаки.

Камеры, установленные на т.н. петлях Старого города, аналогичны тем, которые используются Дирекцией автомобильных дорог Литвы, поэтому у них есть возможность связываться с регистрами, проверять действительность техосмотра и страховки, а также автоматически составлять протоколы о нарушении правил.

Вся информация, снятая камерами, будет появляться в базе данных вместе с госномерами транспортного средства. Правда, штрафы пока могут назначаться только за недействующий техосмотр или страховой полис. А вот за превышение скорости, фиксируемое камерами, штрафы будут назначаться только со следующего года, когда все оборудование пройдет метрологическую проверку.

Напоминаем, что на дорогах нашей страны устанавливаются новые радары. Сейчас их около 50, однако процесс продолжается. Такие радары будут не только измерять среднюю скорость автомобиля, но и проверять, действительны ли его техосмотр и страховка.

Между тем столичные предприниматели жалуются, что развитию бизнеса в Старом городе Вильнюса мешает не только коронавирус, но и введенное круговое движение, пишет портал Delfi. По словам владельцев кафе и ресторанов Старого города, во время карантина они потеряли около 60 процентов своих клиентов, в основном — иностранцев. Однако из оставшихся примерно половина более не посещают кафе из-за неудобного сообщения и нехватки мест для парковки машин.

Информация «ЛК», vilnius.lt