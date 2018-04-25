В статусе безработного

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Безработные, отказавшиеся от предложения о работе без уважительной причины, могут потерять статус безработного. В этом случае лицу не выплачивается временное пособие по поиску работы или пособие по безработице, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда.

В июне 362 человека лишились статуса из-за непринятия предложения о работе без уважительной причины, в июле — 815 человек, а по состоянию на 24 августа — 674 человека.

«Пособие на поиск работы появилось, чтобы защитить население от бедности и внезапной потери дохода. В кризисных ситуациях наиболее эффективно применять максимально универсальную формулу поддержки, поскольку невозможно быстро оценить ситуацию разных людей. По этой причине нет никаких особых требований для получения пособия соискателя работы, кроме регистрации безработного в Службе занятости. Однако мы хотим побудить жителей принимать предложения о работе, предоставляемые Службой занятости, — стабильный доход всегда лучше, чем временное пособие, более того, если предложение о работе отклоняется без уважительной причины, само пособие может быть потеряно», — отметила заместитель министра социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

Служба занятости предоставляет безработным вакансии на основе квалификации, компетенций, опыта работы и оценки того, что дорожные расходы на работу и с работы в месяц не превышают 15% предлагаемой зарплаты. Также учитывается, нет ли у человека официально подтвержденных ограничений по состоянию здоровья для предлагаемой работы.

При подаче предложения о работе клиент может отказаться от работы только по мотивированным, конкретным причинам, а те, кто отказывается без уважительной причины, теряют статус безработного — тогда теряется и пособие: как по поиску работы, так и выплаты социального страхования по безработице, если человек получал его ранее, так как был заработан и накоплен необходимый стаж социального страхования.

При утрате статуса безработного, когда предложение о работе отклонено без уважительной причины, человек не сможет зарегистрироваться в качестве безработного в течение следующих 6 месяцев.

Обоснованной причиной считается, когда работодатель выбирает другого кандидата на вакансию, когда лицо участвует в дальнейшем отборе на другое свободное рабочее место или когда специалист Службы занятости отправляет резюме работодателю, и клиент ожидает ответа. Обоснованной причиной также является то, что предложенная человеку работа не соответствует его квалификации, способностям, опыту работы, когда состояние здоровья, которое подтверждается справкой из медицинского учреждения, не позволяет принять предложение или когда расходы на дорогу превышают 15% предлагаемой заработной платы, рассчитываемой по ставкам, установленным правительством.

«Основным видом деятельности Службы занятости является обеспечение занятости жителей Литвы, которые потеряли или не имеют работы, поэтому каждый клиент, обращающийся в эту службу, должен сначала активно искать работу, при необходимости переквалифицироваться, а не пассивно обращаться за пособиями. Каждый должен четко сформулировать цели регистрации и достигать их с помощью консультантов по трудоустройству или кураторов», — пояснила директор Службы занятости Инга Балнаносене.

С целью смягчения карантинных ограничений временное пособие по поиску работы выплачивается жителям со статусом безработного, которые зарегистрированы в Службе занятости и не проходят обучение, не участвуют в профессиональном обучении или других активных мерах на рынке труда. Срок действия временного пособия по поиску работы может составлять до 6 месяцев, но не дольше чем до 31 декабря 2020 года. Данный вид пособия выплачивается Службой занятости и может быть двух размеров: 200 евро, если лицо не имеет права на обычное социальное пособие по безработице, или 42 евро, если безработный может претендовать на пособие по безработице в зависимости от стажа работы.

Пособие социального страхования по безработице выплачивается безработным, у которых за последние 30 месяцев до регистрации в Службе занятости накоплен стаж социального страхования не менее 12 месяцев. Это пособие выплачивается на срок до 9 месяцев, его размер зависит от заработной платы бывшего работника и уменьшается каждые три месяца. Это пособие выплачивает Содра.

В настоящее время в Службе занятости зарегистрировано около 232,4 тыс. безработных, из которых около 6,2 тыс. человек — студенты, школьники, выпускники; около 14,1 тыс. человек – ранее не работавших жителей или не работают более двух лет; 2,6 тыс. — занимались индивидуальной деятельностью; 5,8 тыс. — работающих по бизнес-удостоверениям, около 37 тыс. человек — сотрудники, уволенные по разным статьям Трудового кодекса.

Временное пособие по поиску работы, выплачиваемое Службой занятости, получают примерно 179 тыс. человек.

Информация «ЛК»

В августе пособие социального страхования по безработице, выплачиваемое Содрой, получили примерно 89,5 тыс. человек.

В Литве зарегистрировано 16,8 тыс. свободных рабочих мест.