В сточных водах – тяжелые металлы

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas



Специалисты предприятия по поставкам питьевой воды ЗАО Vilniaus vandenys предупреждают, что количество тяжелых металлов, обнаруживаемых в сточных водах, увеличивается.

Некоторые из них токсичны и могут вызвать серьезные заболевания. Хотя эти металлы в основном выбрасываются предприятиями, их также много в наших часто используемых предметах — моющих средствах, удобрениях, автомобильных шинах и даже в консервных банках. В сточных водах обнаруживают медь, цинк, никель, хром, свинец, кадмий и алюминий.

Водоочистные сооружения не способны очистить все, вплоть до мелких частиц, поэтому потребители должны помнить, что безответственным отношением мы наносим вред не только окружающей среде, но прежде всего себе.