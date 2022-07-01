В Стокгольмском арбитраже рассмотрен спор Вильнюса и Veolia

«Да, такой факт имел место, я могу точно сказать», — сказал BNS Бенкунскас.

Он не стал подробно комментировать ход дела и предложил обратиться в вильнюсские теплосети, которые, по его словам, занимаются арбитражными делами. Представители VST отказались предоставлять BNS комментарий, поскольку арбитражный процесс не является публичным.

Судебные слушания должны были состояться в период с августа по сентябрь 2019 и 2020 годов, но дважды были перенесены: в первый раз из-за пандемии, а во второй — по просьбе Veolia.

Бенкунскас ранее заявлял, что договор с Veolia (тогда Dalkia) был заключен в интересах бизнеса, и в нем были элементы коррупции. По его словам, подконтрольная Veolia компания Vilniaus Energija не выполнила своих обещаний инвестировать в обновление теплосетей в период управления.

В своем встречном иске в Стокгольмский арбитражный суд Veolia утверждает, что именно она понесла ущерб в результате незаконных действий правительства Литвы, и, в свою очередь, требует возмещения убытков в размере 22 миллионов евро.

Инвестиции Veolia в Литве получили весьма противоречивые оценки, их сопровождали взаимными обвинениями в злоупотреблениях и в непрозрачном политическом влиянии.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено