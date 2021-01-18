В столицах ЕС– разный уровень озабоченности задержанием А. Навального

«Конечно, за ситуацией следует следить. То, что мы видим сегодня, не означает, что завтра будет так же. Нужно быть готовыми реагировать в любом направлении», – добавил он.

Г. Ландсбергис утверждает, что ЕС должен быть готов жестко реагировать на продолжающуюся расправу кремлевского режима с основным своим критиком.

«Вчера довелось связаться со многими столицами и поговорить. Возможно, уровень этой озабоченности различен. Мы являемся реалистами в отношении России, мы у границы, но я бы сказал, что много такого, я бы сказать российского оптимизма или я бы сказал в направлении оптимизма: возможно Россия поймет и начнет вести диалог», – сказал глава МИД Литвы.

«Сейчас может так быть, что столицы ЕС пробудятся от такого оптимистических грез и вернутся к реализму», – сказал он.

По словам Г. Ландсбергиса, санкции, прежде всего, можно было бы применять в отношении должностных лиц, связанных с арестом А. Навального, с его судом.

В воскресенье сразу же после задержания А. Навального в аэропорту главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление и призвали ЕС «рассмотреть введение ограничительных мер».

МИД Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.

Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.

Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.