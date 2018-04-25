В столице будет новый пляж в Пилайте

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В Вильнюсе летом откроется новый официальный пляж, сообщает пресс-служба муниципалитета. Он будет располагаться в районе Пилайте, возле озера Гилужис. Необходимость взять на себя надзор за озером Гилужис прямо сейчас возникла из-за нескольких обстоятельств.

Прежде всего Вильнюсский муниципалитет решил лучше обустроить принадлежащий ему участок земли. Во-вторых, была обустроена зона отдыха на участке, разработанном частными инвесторами, на юго-восточной стороне озера Гилужис. Участок обещали передать муниципалитету. В-третьих, в генеральном плане Вильнюса предусматривается система озеленения на берегах озера Гилужис и его притоков, и эти решения должны быть реализованы.

Отмечается, что озеро Гилужис, которое имеет площадь 19 гектаров и глубину 5,6 метра и постоянно обновляется притоками, является очень важным природным и рекреационным ресурсом Вильнюса.

Для удобства горожан на территории пляжа планируется дополнительно установить несколько скамей со спинками и столы со скамейками и барбекю. Также будут установлены кабинки для переодевания, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt