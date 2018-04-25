Фото azertag.az

В столице Дании открылся международный музей счастья.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, в музее площадью 240 кв.м планируется множество интерактивных мероприятий, экспериментов и демонстрация так называемых «артефактов счастья», присланных людьми со всего мира в качестве напоминаний об их самых счастливых моментах.

Помимо этого, в музее будут представлены интеллектуальные аспекты счастья. В новом музее также предлагается международная история счастья, будут проводиться исследования понятия «счастья», посетители ознакомятся с данными исследований анатомии улыбок, им будут объяснять, почему скандинавские страны считаются «сверхдержавами счастья».