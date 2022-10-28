В столице – экстремальная ситуация

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Для того чтобы Вильнюсские теплосети в этот отопительный сезон могли использовать для производства поставляемого Вильнюсу тепла обессеренный мазут, правительство на минувшей неделе внесло коррективы в Список критериев экстремальных событий. «Постановление правительства, которое позволяет самоуправлениям объявлять экстремальную ситуацию из-за отопления на основании экономических факторов, дает возможность нам получить разрешение на использование альтернативного топлива (мазута)”, — разъяснил BNS вице-мэр Валдас Бенкунскас.

Вильнюсский вице-мэр Валдас Беркунскас отметил, что из-за сильно выросших цен на газ на рынке Комиссия по экстремальным ситуациям самоуправления предложила объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию. «Так как положение критическое, комиссия предложила директору администрации объявить экстремальную ситуацию», — отметил он.

Самоуправление сообщает, что прогнозируемая цена на газ сейчас на рынке составляет 138 евро за мегаватт-час (МВтч), что выше в 3,7 раза средней цены последних пяти лет (37,1 евро). Одновременно прогнозируемая цена мазута 46,4 евро.

Руководитель отопительной компании Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащей муниципалитету Вильнюса, Геримантас Баканас сообщил BNS, что первые 32 вагона с мазутом из Клайпеды уже прибыли в Вильнюс. Весь мазут, который находится в хранилищах компании Klaipedos naftа, прибудет в Вильнюс за 7-8 дней.

В Литве уже находится пятая часть необходимого Вильнюсу мазута, договор об остальной части будет подписан в ближайшие 2-3 недели.

По предварительным подсчетам VST, 56% топлива для отопления составят биотопливо и закупаемая у независимых производителей тепловая энергия, 7% — природный газ, 36% — мазут, 1% — дизельное топливо.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt