TOP,Виленский Вестник,Новости,Транспорт

В столице меняется расписание общественного транспорта

Фото judu.lt

JUDU сообщает, что для удобства жителей столицы с 14 января по выходным дням меняется расписание маршрутов троллейбусов, а с 16 января — время отправления автобусов с остановок.

По субботам и воскресеньям будут чаще курсировать: троллейбусы маршрутов 9 и 19.

реклама

С учетом просьб и предложений вильнюсцев с 16 января (понедельник) изменится также время отправления некоторых автобусов с остановок.

Меняется время отправления с остановок: автобусов маршрутов 17, 29, 31, 34, 35, 36, 52, 54, 59, 66, 68, 76 и 115.

Обновленные расписания маршрутов можно найти на страницах judu.lt, stops.lt и в приложении m.Ticket. Информация на остановках общественного транспорта будет обновляться до 17 января.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *