В столице меняется расписание общественного транспорта

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JUDU сообщает, что для удобства жителей столицы с 14 января по выходным дням меняется расписание маршрутов троллейбусов, а с 16 января — время отправления автобусов с остановок.

По субботам и воскресеньям будут чаще курсировать: троллейбусы маршрутов 9 и 19.