В столице — продуктовая помощь одиноким пожилым людям

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

По инициативе мэрии в сотрудничестве с Maisto bankas и с помощью волонтеров до Рождества каждые две недели будут доставляться продуктовые наборы одиноким и беспомощным пожилым людям.

Для получения помощи нужно позвонить по тел. 1664. Пакеты Maisto bankas будут содержать макаронные изделия, крупу, овощные консервы, джем, консервы из мяса или рыбы, масло, муку, чай, сахар и, возможно, различные сладости (шоколад, батончики с орехами и т.п.).

Во время первой волны коронавируса продукты питания достигли 1542 получателя, было роздано 28,5 тонны продуктов питания на сумму 42 тыс евро.