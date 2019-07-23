В столице склоны набережной и западной объездной дороги косит робот

Фото Vilnius.lt

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В столице современный гусеничный робот косит склоны западной объездной дороги и набережной реки Нерис .

Как сообщили в Вильнюсском муниципалитете, за час робот обрабатывает более 5000 квадратных метров территории, а в течение дня — около 40 тысяч.

«На набережной Нерис в начале лета мы оставили склоны нескошенными. Теперь они перецвели и завяли, их косит робот. Я рад, что были применены новые и более эффективные технологии для обслуживания территорий, и это окупается », — сказал директор администрации Повилас Подерскис.

Робот также измельчает траву. Срезанная трава на газоне позволяет поддерживать влажность и становится естественным удобрением.

Гусеничный робот был приобретен компанией „Mano aplinka“, ответственной за уходом городской территории.

Муниципальные компании Grinda и Vilniaus Planas для поддержания инфраструктуры столицы уже несколько лет используют беспилотные летательные аппараты с оборудованием для наблюдения.

Дроны оправдывают себя, когда дело доходит до оценки степени чрезвычайной ситуации, обнаружения незаконных строительных площадок или свалок. Специалисты по городскому транспорту используют летательные аппараты для мониторинга дорожной ситуации, наличия парковочных мест и полезны, когда дело доходит до оценки объемов пробок, их причин, способов их устранения и моделирования транспортных потоков.

Для специалистов по уличному освещению беспилотные летательные аппараты помогают регистрировать неисправности уличного освещения, а полицейским — обнаруживать случаи поджогов травы и веток в садовых товариществах.

Зимой беспилотные летательные аппараты могут также использоваться в других областях, например, для контроля за расчисткой городских тротуаров, улиц или для проверки неисправностей тепловых трасс.