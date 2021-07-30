В столице – сокращение парковочных мест

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В июле на заседании совета Вильнюсского городского самоуправления была утверждена схема городской парковки и сокращение числа парковочных мест в центре Вильнюса и в районах, до которых легко можно добраться на общественном транспорте. Это значит, что ближе к центру города строители смогут оборудовать меньше парковочных мест для жителей многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в Вильнюсе действует схема, по которой территория столицы делится на зоны в соответствии с установленными коэффициентами количества парковочных мест. Согласно утвержденной схеме, коэффициенты на оборудование парковочных мест в центре Вильнюса и в районах, легко доступных для общественного транспорта, уменьшатся.

По словам главного архитектора города Миндаугаса Пакальниса, цель состоит в том, чтобы уменьшить потребность в использовании автомобилей в тех районах, где город компактно застроен, а сети общественного транспорта легкодоступны, быстры и устойчивы. Между тем в районах, которые не находятся ни в центре города, ни на хорошо развитом маршруте общественного транспорта, планируется не снижать потребность в парковочных местах, так как она явно высока.

После оценки территорий приоритетного развития, указанных в новом Общем плане Вильнюса, границ центра и прилегающих территорий, а также с учетом плана устойчивой мобильности города было решено расширить центральную, вторую, зону города, включив в нее западную территорию — Расу, Науйининкай, Науяместис, Жверинас, Шнипишкес, Антакальнис, и уменьшая количество парковочных мест. Также было решено расширить третью зону вокруг центра города, где развита компактная застройка и хорошая доступность общественного транспорта.

Согласно новому порядку, в соответствии со схемой, подготовленной Вильнюсским городским самоуправлением (схема размещена на сайте www.vilnius.lt), коэффициент парковки автомобилей в желтой зоне составляет 0,75, что означает, что четыре квартиры будут иметь три парковочных места.

В центре города, который отмечен синим цветом, — коэффициент 0,5, это означает, что на одну квартиру будет приходиться половина парковочного места, а в Старом городе коэффициент парковочных мест будет 0,25.

Как считают застройщики, это позволит расширить зеленые зоны, оборудовать детские площадки и зоны отдыха. Между тем представители Литовской жилищной палаты, наоборот, убеждены, что сокращение числа официальных мест парковки будет способствовать нарушениям, например, размещению автомобилей в зеленых зонах. Они считают, что каждую квартиру надо обеспечить хотя бы одним парковочным местом.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt