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В странах Балтии начал вещание русскоязычный развлекательный канал Duo 7

Фото pixabay.com

Новый русскоязычный развлекательный телеканал Duo 7 для стран Балтии был запущен в Эстонии в среду и вскоре будет запущен в Литве и Латвии, сообщает эстонская газета Postimees.

Новый канал был основан эстонской компанией Duo Media Networks, принадлежащей медиа-издательской группе Postimees Grupp.

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«Зрители нового канала смогут увидеть премьеры лучших российских сериалов и фильмов, известные российские шоу, которые пока не показывались в Прибалтике, а также известные популярные комедии, детективные фильмы и мыльные оперы», — говорится в сообщении Postimees.

Кроме того, с сентября Duo 7 начнет вещание местных новостных программ.

С 7 июля трансляции Duo 7 начнутся также в Латвии и Литве.

Информация ЛК по сообщению BNS

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