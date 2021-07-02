В странах Балтии начал вещание русскоязычный развлекательный канал Duo 7

«Зрители нового канала смогут увидеть премьеры лучших российских сериалов и фильмов, известные российские шоу, которые пока не показывались в Прибалтике, а также известные популярные комедии, детективные фильмы и мыльные оперы», — говорится в сообщении Postimees.

Кроме того, с сентября Duo 7 начнет вещание местных новостных программ.

С 7 июля трансляции Duo 7 начнутся также в Латвии и Литве.

Информация ЛК по сообщению BNS