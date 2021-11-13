В странах Европы ужесточают карантинные ограничения

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В Нидерландах, на фоне всплеска COVID-19, начиная с субботы, 13 ноября, вступят в силу новые карантинные правила. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции.

«Давление на здравоохранение снова чрезвычайно высокое. Из-за большого количества больных COVID-19, операции, в частности на сердце, приходится снова и снова отменять. Поэтому мы неизбежно возвращаемся к мерам, которые мы знаем из предыдущих этапов и которые касаются каждого, независимо от того, вакцинированы вы или нет», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что начиная с субботы, в стране вступают в силу соответствующие ограничения: заведения общественного питания могут работать только до 20.00; казино, сауны и магазины с товарами первой необходимости могут работать только до 18.00; в магазинах, ресторанах, кафе и супермаркетах будут проверять наличие документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или же отрицательный тест на коронавирус; не рекомендуется принимать дома гостей более четырех человек в день в возрасте от 13 лет, несмотря на их статус вакцинации.

«Меры будут действовать минимум три недели — до субботы, 4 декабря. Этот вопрос будет рассмотрен снова 3 декабря», — добавил Рютте.

В свою очередь Парламент Австрии планирует в эти выходные обсудить изоляцию для людей, которые не получили две дозы вакцины или не выздоровели от вируса.

«Мы хотим в воскресенье дать зеленый свет для общенациональной изоляции непривитых», — заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции в пятницу.»Изоляция для непривитых означает, что человек не может покинуть свой дом, если он не собирается работать, делать покупки предметов первой необходимости», — сказал Шалленберг, передает France24.

Шалленберг подчеркнул, что непривитые столкнутся с теми же ограничениями на ежедневное передвижение, что и вся страна во время трех локдаунов в прошлом году.

Шалленберг хочет избежать дополнительных ограничений для вакцинированных, чтобы побуждать несогласных к вакцинации.

Также в Вене обязали всех носить профессиональные респираторы FFP2, причем не только в общественном транспорте, но и в супермаркетах, и в аптеках.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, только 64 процента населения Австрии полностью вакцинированы, что является самым низким показателем среди всех западноевропейских стран, за исключением Лихтенштейна. Средний показатель по ЕС составляет 67 процентов.

Подобные меры не ограничиваются Европой. Новый Южный Уэльс, Австралия, недавно запретил людям старше 16 лет, не прошедшим полную вакцинацию, посещать место жительства другого человека, за исключением ограниченных обстоятельств. И правительство Сингапура больше не будет оплачивать лечение тех, кто «не был вакцинирован по собственному желанию» и заразился вирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается почти 253 млн заразившихся коронавирусом за весь период пандемии. Умерли более 5 млн человек.