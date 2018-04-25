В странах G20 наблюдается синхронное замедление экономического роста

🔊 Воспроизвести

Темпы роста экономик 20 крупнейших развитых и развивающихся стран мира замедляются с середины 2018 года на фоне ухудшения динамики в промышленном секторе и мировой торговле в целом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, синхронное замедление темпов экономического роста в мире отметили в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

По оценкам экспертов компании, снижение темпов роста ВВП с середины прошлого года наблюдается в США, Китае, странах еврозоны «и почти во всех других крупных экономиках мира».

В Fitch заявили о том, что резкое ухудшение ситуации в мировой торговле и промышленности «отчасти компенсируется» сравнительно устойчивым внутренним спросом и потребительской активностью во многих странах. При этом аналитик Fitch Павел Боровски заявил о том, что в Китае наблюдаются признаки ухудшения показателей внутреннего спроса – данный фактор вкупе с «нарушениями в мировой торговле и сопутствующими неопределенностями ведет к масштабным последствиям для мировой экономики».

По мнению экспертов агентства, одновременное замедление темпов экономического роста в крупнейших экономиках мира «подчеркивает синхронный характер текущего замедления».

С предупреждениями о негативной ситуации в мировой экономике на фоне торговой войны США и Китая ранее уже выступали различные эксперты и организации. Банк международных расчетов (BIS) в годовом докладе, опубликованном 30 июня, предупредил о замедлении мировой экономики, которое оказалось «более существенным, чем ожидалось». Явную негативную динамику в мировой торговле ранее также отмечали во Всемирной торговой организации.

Последние новости