В страну не впустили нескольких нелегальных мигрантов, приняли четырех – СОГГ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, четверо пропущены в Литву по гуманитарным причинам, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Шальчининкском районах.

В Вильнюсском районе пограничники зафиксировали попытку белорусских пограничников инсценировать избиение мигрантов. Для этого они использовали заранее подготовленных провокаторов.