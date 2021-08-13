В страны Средиземноморья пришла аномальная жара

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«Интерфакс» сообщает, что страны Средиземноморья страдают от аномальной жары, в ряде регионов установлены температурные рекорды.

Так, жаркая погода установилась во Франции, Испании, Италии. На Сицилии накануне столбики термометров поднялись до +48.8°С. Если этот показатель подтвердит Всемирная метеорологическая организация, то он станет самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе. Предыдущий температурный рекорд Европы (+48°С) был установлен в 1977 году в Афинах.

Страны Африки также фиксируют аномальные температуры. В Тунисе в городе Кайруан вчера было +50.3°С — температурный рекорд для страны. В Алжире сегодня ожидается +47°С, в Марокко в выходные столбики термометров могут достичь +49°С.