В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ

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Осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе организации, основными пунктами повестки станут вопросы, связанные с изменением климата.

«Панель высокого уровня и интерактивные дебаты на тему «Окружающая среда и права человека: право на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду», а также целый день дебатов на эту тему являются основным пунктом программы осенней сессии», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно проекту повестки, который еще должен быть утвержден на открытии сессии в понедельник, сразу семь дебатов по теме изменения климата и последствий связанных с ним процессов пройдут в среду.

В ходе утверждения повестки сессии будет принято решение и по запросам на срочные и текущие дебаты, к настоящему моменту их всего пять. Инициаторы срочных дебатов предлагают провести дискуссии и принять по их итогам резолюции о ситуации в Афганистане, о возросшем миграционном давлении на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, а также о новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Учитывая, что по регламенту ПАСЕ в ходе одной сессии срочные дебаты могут проводиться максимум дважды, одна из указанных тем будет отклонена. Кроме того, секретариат ассамблеи получил два запроса на дебаты в текущем формате (без принятия резолюций по итогам) о связях между ЕС и странами Западных Балкан, а также о «политическом преследовании коренных народов Крыма со стороны России».