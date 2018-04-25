В стратегии контроля над COVID-19 – целевое тестирование, производство защитных средств

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С целью контроля над распространением инфекции COVID-19 в будущем Литва планирует проводить постоянное целевое тестирование, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.

Это предусмотрено в принятой в среду правительством двухлетней стратегии контроля над COVID-19.

В документе прогнозируется, что с ослаблением карантинных правил количество зараженных может расти, могут формироваться очаги заражения.

В качестве одного из основных инструментов контроля над инфекцией предусматривается целевое тестирование.

«Такое тестирование будет проводиться в больницах и в других учреждениях здравоохранения, в домах опеки и престарелых, где самая высокая угроза заражения лиц, входящих в группу самого высокого риска, и медиков», – говорится в стратегии.

Целевые проверки также будут проводиться в магазинах, аптеках, домах социальной опеки, воспитательных учреждениях и в других местах, которые отличаются большой концентрацией людей и тесными контактами.

«Будут установлены конкретные критерии, параметры, по которым будут отбираться целевые группы или объекты для тестирования», – говорится в документе.

Также планируется проводить и случайное тестирование в масштабе страны и отдельных регионов.

С учетом имеющегося опыта при лечении зараженных лиц планируется по существу пересмотреть модель предоставления услуг здравоохранения. Планируется создать новую постоянную группу услуг здравоохранения – лечение последствий болезни COVID.

Правительство, убедившееся в том, насколько важно обеспечение резерва средств личной защиты, намерено сформировать конкретные планы потребности и закупок подобных средств защиты, цепочек поставок.

Большое внимание будет уделяться производству таких средств внутри страны, а также созданию механизма их лицензирования.

Также отмечается необходимость обеспечения качественной и доступной психологической помощи, расширение услуг для жертв насилия в ближнем окружении.

В документе намечается разделить лиц на три группы риска: высокого, среднего и низкого. В нем также отмечается необходимость изменения направления экономического развития.

«Инвестиции должны достичь в средний период те сферы, которые в наибольшей степени помогут экономике восстановиться и обеспечат слаженное развитие экономики. Поэтому целесообразно выделить финансирование на человеческий капитал, инновации, цифровую экономику, инфраструктуру и энергетику», – говорится в стратегии.

Кабмин также должен подготовить соответствующий план развития государства.