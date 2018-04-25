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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее число – 83

Фото pixabay.com

В субботу в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 83, сообщило Министерство здравоохранения. 

Как говорится в сообщении, в Вильнюсе выявлены девять положительных случаев, из которых два являются привозными из Швейцарии и Португалии с пересадками в Бельгии и Германии, один работник Укмергской больницы и шесть случаев, информация о которых сейчас собирается и будет представлена позднее. 

В Клайпеде установлены четыре ввозных случая, среди них супруги средних лет. Эти лица прибыли на проверку в Клайпедский мобильный пункт. 

Коронавирус выявлен у одного пациента в Шяуляй, вернувшегося из Мексики через Турцию, однако состояние его здоровья хорошее, он изолирован на дому. 

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмярге.  

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела. 

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