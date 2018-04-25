В суд – по делу о сносе гаражей

Самоуправление Вильнюса возбудило судебные дела против владельцев, которые задерживают или отказываются убирать свои гаражи с государственной земли, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. Есть надежда, что некоторые владельцы все же поспешат добровольно перенести свои гаражи, избежав судебных издержек и штрафов.
«Мы уже получили информацию от сянюний о 1400 случаях, когда владельцы задерживают или отказываются переносить гаражи. Следовательно, решение этой ситуации неизбежно придется искать через суд. Цивилизованное соглашение с владельцами гаражей, безусловно, более привлекательный вариант, чем судебный процесс, но на данный момент мы не видим другого способа побудить их выполнять распоряжение муниципалитета», — отметила заместитель директора администрации Данута Нарбут.
«Мы по-прежнему призываем владельцев металлических гаражей поскорее перенести или сдать их на металлолом. В противном случае снос гаражей будет происходить в установленном законом порядке, что повлечет за собой дополнительные расходы для владельцев гаражей или их пользователей. Им придется оплатить расходы за принудительный вывоз, хранение и судебные разбирательства», — говорит Д.Нарбут.
Владельцам гаражей, которые не переезжают, также грозит административный штраф за произвольное занятие земельного участка (использование его без законных оснований). Такой штраф составляет от 300 до 1200 евро.
Этим летом самоуправление Вильнюса обязало владельцев металлических гаражей перенести их до конца сентября. Для тех, кто согласился сделать это, муниципалитет организовал помощь в вывозе мусора, накопленного в гаражах. На освободившемся месте будут созданы общественные зоны отдыха, построены новые дороги для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.
Процесс переноса металлических гаражей происходит и в других муниципалитетах Литвы. Судебная практика по этому вопросу ясна и последовательна — металлические гаражи должны быть снесены. Судиться самоуправление будет с каждым владельцем металлического гаража.
Временные металлические гаражи в Вильнюсе и других городах Литвы начали появляться еще в советское время. Затем эти гаражи разрешили ставить на государственной земле на временной основе — на 3-5 лет. Однако гаражи, оставшиеся на десятилетия, со временем превратились в свалки и начали представлять угрозу для окружающей среды.
В настоящее время в Вильнюсе перенесены около 45 проц.гаражей, незаконно поставленных в черте города.
Информация «ЛК», vilnius.lt