В суд – по делу о сносе гаражей

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Самоуправление Вильнюса возбудило судебные дела против владельцев, которые задерживают или отказываются убирать свои гаражи с государственной земли, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. Есть надежда, что некоторые владельцы все же поспешат добровольно перенести свои гаражи, избежав судебных издержек и штрафов.

«Мы уже получили информацию от сянюний о 1400 случаях, когда владельцы задерживают или отказываются переносить гаражи. Следовательно, решение этой ситуации неизбежно придется искать через суд. Цивилизованное соглашение с владельцами гаражей, безусловно, более привлекательный вариант, чем судебный процесс, но на данный момент мы не видим другого способа побудить их выполнять распоряжение муниципалитета», — отметила заместитель директора администрации Данута Нарбут.

«Мы по-прежнему призываем владельцев металлических гаражей поскорее перенести или сдать их на металлолом. В противном случае снос гаражей будет происходить в установленном законом порядке, что повлечет за собой дополнительные расходы для владельцев гаражей или их пользователей. Им придется оплатить расходы за принудительный вывоз, хранение и судебные разбирательства», — говорит Д.Нарбут.