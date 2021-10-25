В Судане арестованы премьер и четыре министра

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В Судане военные арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдуку, четверых министров, а также чиновников из штата Хартум. Армия блокировала все въезды в столицу страны Хартум.

Среди задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются.

Премьера поместили под домашний арест.

В Хартуме полностью отключены мобильная связь и интернет, отсутствует и стационарная телефонная связь.

Ожидается выступление председателя совета суверенитета Абделя Фаттах аль-Бурхана, который объяснит, что происходит в стране.

В сентябре сообщалось, что в Судане была совершена неудачная попытка государственного переворота. Неудачная попытка госпереворота совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. Арестовано около 40 военных.