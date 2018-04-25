В связи с действиями Кабмина по коронавирусу С.Сквярнялис сокращает отпуск

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Поскольку правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с возможной вспышкой коронавируса в Литве, премьер Саулюс Сквярнялис на день раньше запланированного вернется из отпуска, сообщил советник главы правительства Скирмантас Малинаускас.

По словам С. Малинаускаса, в среду правительство должно определиться, объявлять ли экстремальную ситуацию и учреждать ли Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, возглавить который предлагается министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, который в четверг вернется из командировки в США.

«По моим данным, премьер и министр здравоохранения завтра уже будут на работе, премьер-министр планирует раньше завершить свой отпуск. Если будет объявлена экстремальная ситуация, то в ближайшее время должно будет состояться заседание Государственного Оперативного центра экстремальных ситуаций, а также должны появиться иные временные организации», – сказал BNS С. Малинаускас.

По его словам, если правительство одобрит, будущий центр соберется на заседание уже в четверг. Кроме прочего, он выдвинет рекомендации по различным массовым мероприятиям, а также по поводу пятничного баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia.