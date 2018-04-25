default image
Британия объявила о проведении обзора приоритетов внешней политики, обороны, безопасности

Подробнее...
default image
Г.Науседа рассматривает несколько кандидатов на пост главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции

Подробнее...
default image
Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Подробнее...
default image
Волонтеры Красного Креста временно отказываются дежурить в Вильнюсском аэропорту

Подробнее...
default image
В России ответили на решение Киева по Крыму

Подробнее...
default image
Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма

Подробнее...
default image
В связи с действиями Кабмина по коронавирусу С.Сквярнялис сокращает отпуск

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса не рекомендуется посещать южно-корейские города

Подробнее...
default image
В Сан-Франциско ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит возможность экстремальной ситуации из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Мир не готов противостоять коронавирусу - ВОЗ

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных претензий к России

Подробнее...
default image
В закрытой на карантин гостинице на Тенерифе – три гражданина Литвы

Подробнее...
default image
Из Италии коронавирус пришел в соседние Австрию, Хорватию, Швейцарию и Каталонию

Подробнее...
default image
Туристы могут требовать возврата денег за поездки в Китай и северную Италию

Подробнее...
default image
В России все больше pet friendly офисов

Подробнее...
default image
Д.Гайжаускас: сообщение о вероятном незаконном сборе информации не подтвердилось

Подробнее...
default image
Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

В связи с действиями Кабмина по коронавирусу С.Сквярнялис сокращает отпуск

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Поскольку правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с возможной вспышкой коронавируса в Литве, премьер Саулюс Сквярнялис на день раньше запланированного вернется из отпуска, сообщил советник главы правительства Скирмантас Малинаускас. 

По словам С. Малинаускаса, в среду правительство должно определиться, объявлять ли экстремальную ситуацию и учреждать ли Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, возглавить который предлагается министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, который в четверг вернется из командировки в США.  

«По моим данным, премьер и министр здравоохранения завтра уже будут на работе, премьер-министр планирует раньше завершить свой отпуск. Если будет объявлена экстремальная ситуация, то в ближайшее время должно будет состояться заседание Государственного Оперативного центра экстремальных ситуаций, а также должны появиться иные временные организации», – сказал BNS С. Малинаускас.

По его словам, если правительство одобрит, будущий центр соберется на заседание уже в четверг. Кроме прочего, он выдвинет рекомендации по различным массовым мероприятиям, а также по поводу пятничного баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia. 

реклама

«По предоставленной Вильнюсским аэропортом информации, за неделю из Италии в Литву прибывают около 2,5 тыс. человек. Поэтому нужно понять, не паниковать и не бояться – уже сейчас много прибывающих людей, и у них есть свобода передвижения»,  – подчеркнул С. Малинаускас.

Он акцентировал, что объявление возможное объявление экстремальной ситуации связано исключительно с превентивными целями, то есть, чтобы обеспечить использование мер и средств из госрезерва, если они потребуются. По его словам, Литва в данный момент действительно готова к возможному первому случаю коронавируса, к осуществлению карантина лиц и принятию прочих мер. 

По неофициальным данным, премьер проводил отпуск в континентальной части Испании. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 80 тыс. человек, скончались около 2,7 тыс. 

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

Самым крупным очагом в Европе является север Италии. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля, здесь подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел.  Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры, чтобы избегать массовых скоплений людей.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600