В связи с инцидентом в Минске Литва оказалась в центре внимания мировых СМИ

По его словам, за весь первый квартал, количество упоминаний, связанных с Литвой, составило около 19 тысяч.

По данным канцелярии правительства, Литва упоминалась в 110 различных странах, информация о событиях в Минске и реакция руководителей Литвы появилась в на 30-ти языках, больше всего их фиксировалось в США, Соединенном Королевстве, Германии, Канаде, Австралии, Испании.

По словам М. Гурскаса, чаще всего упоминалась высказывания высокопоставленных представителей страны, чаще в СМИ появлялись и записи из социальных сетей.

В воскресенье после обеда по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы повысить давление на режим ЕС рассматривает введение секторных санкций Минску.



BNS