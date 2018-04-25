В связи с изменениями прогнозов, Кабмин Литвы намерен брать займ для обороны

Фото BFL/Томаса Лукшиса

🔊 Воспроизвести

В связи с изменениями экономических прогнозов правительство Литвы в этом году планирует дополнительный займ для того, чтобы добиться ассигнований на нужды обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) и выполнить обязательство перед НАТО.

«В связи с повышением прогнозов роста экономики планируется воспользоваться предусмотренным механизмом заимствования средств с тем, чтобы обеспечить натовский показатель в 2%», – сказал в среду BNS советник премьера Арнолдас Пикжирнис.

По его словам, конкретная сумма займа должна проясниться в ближайшие недели.

В среду Минифин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте ожидалось, что он составит 2,6%).

В оборонном бюджете этого года намечены ассигнования в размере 948 млн евро. Согласно прошлогодним прогнозам, это должно составить 2,01% ВВП. По новейшим данным, эта сумма не дотянет и до 2%.

Официальные данные НАТО свидетельствуют о том, что показателя оборонных ассигнований в 2% от ВВП Литва не достигла и в прошлом году.

Последние новости