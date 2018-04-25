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В связи с коронавирусом airBaltic отменила еще 90 рейсов

Фото BFL/Каролис Каволелис

Авиакомпания airBaltic приняла решение в период с 23 марта по 5 апреля сократить общее количество посадочных мест на 4%. Дополнительно к сокращению числа рейсов между Ригой и Миланом авиакомпания отменила 90 рейсов, сообщила руководитель по корпоративной коммуникации airBaltic Алиса Бриеде.

Старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс пояснил, что прогнозы будущих краткосрочных бронирований на полеты не улучшились, поэтому принято решение внести временные изменения в график полетов, чтобы уменьшить расходы авиакомпании.

С пассажирами, которые забронировали билеты на попавшие под сокращение рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы. Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан до 31 мая, будет предоставлена возможность бесплатно перенести свое бронирование на другое время вылета или на полеты в другие ближайшие пункты назначения — Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.

В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан и Верону будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.

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