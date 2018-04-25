В связи с открытием границ стран Балтии возможны очереди

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

В связи с тем, что Балтийские страны с пятницы отменили ограничения на передвижение своих граждан внутри трех государств, в данный момент нет очередей на литовско-латвийской границе, однако они возможны в выходные дни, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

«Пока нет очередей на латвийской границе, однако мы продолжим следить за ситуацией, будем проводить мониторинг. Мы договорились с соседями, что при необходимости будет координировать действия, направлять транспортные и пассажирские потоки через различные пункты контроля. Вероятно, что, особенно в конце недели, могут возникнуть определенные очереди на наших пунктах контроля», – заявил Р. Любаевас на пресс-конференции в пятницу.

По данным главы СОГГЛ, с полуночи, когда страны отменили ограничения, до 5 часов утра из Латвии прибыли 69 граждан, а из Литвы выехал 51.

По его словам, во избежание очередей главы погранслужб договорились открыть с понедельника, кроме уже действующих трех КПП, дополнительный пункт пропуска и проверки на литовско-латвийской границе Кальвяй-Мейтене.

Жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства, и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.

Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.

Глава МВД Рита Тамашунене заявила, что с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом, в будущем Литва также может полностью отказаться от контроля границы с Латвией.

«Мы следим за ситуацией, будем выдвигать свои предложения, возможно, думая о будущем, полностью откажемся от контроля на границе с Латвией», – сказала она.

По словам министра, в данный момент гражданам Литвы, следующим в Латвию и Эстонию не нужно указывать цель поездки, с собой у них должен быть паспорт или карточка удостоверения личности, защитные маски, путешественники также должны изучить карантинные требования в этих странах.

Здоровье путешествующих через границу проверяют специалисты Национального центра общественного здоровья.

МИД Литвы сообщил, что это первый подобный пример сотрудничества стран во всем Евросоюзе.

Позже в общую зону планируется включить Польшу и Финляндию.

Общий погранконтроль Польша продлила до 12 июня, но с понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.

Р. Любаевас утверждает, что миграция между Литвой и Польшей по причине ограничений остается небольшой: в четверг из Литвы выехали 11 человек, а из Польши прибыли 46.