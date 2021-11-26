В связи с перегревом рынка недвижимости глава ЦБ предупреждает об угрозах

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Рост портфеля жилищных кредитов в Литве самый высокий среди стран еврозоны, а жилье переоценено. Если эти тенденции не изменятся, финансовая стабильность страны может столкнуться с серьезными проблемами, считает глава Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Гедиминас Шимкус.

По словам председателя правления БЛ, сумма новых жилищных кредитов за первые девять месяцев этого года была почти 50% выше, чем в 2019 году.

«Годовой темп роста портфеля жилищных ссуд банков и кредитных союзов, который в настоящее время превышает 11%, является самым высоким среди стран еврозоны и самым быстрым с 2009 года (позже уточнил Г. Шимкус — с 2008 года — BNS)», — сказал Г. Шимкус на конференции БЛ по недвижимости во вторник.

«Если эти тенденции, эта динамика сохранятся при таких же темпах, в случае коррекции на рынке жилья мы можем столкнуться с серьезными вызовами финансовой стабильности», – добавил глава Центробанка.

По словам главы Банка Литвы, в настоящее время банками выдано почти 35 млрд. евро жилищных кредитов, что составляет 44% их общего кредитного портфеля.

По словам Г. Шимкуса, по мнению Центробанка, спрос и предложение на недвижимость не совпадают, цены на жилье стремительно растут. По оценке банка, в настоящее время жилье переоценено примерно на 7%.

По его словам, со следующего года рынок недвижимости попытаются «охладить» за счет увеличения первоначального взноса займов на второе жилье, а среди банков — за счет резервного капитала.