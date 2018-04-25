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TOP,Здравоохранение,Общество

В связи с распространением коронавируса в Италии Литва прибегает к дополнительным мерам

Фото pixabay.com

В связи со вспышкой коронавируса на севере Италии Литва принимает меры по ускорению проверки пассажиров, прибывающих из этой страны, в аэропортах начнут использовать термовизоры.  

«Один из основных вопросов – усиление превенции в аэропортах (…). Мы решили более оперативно контролировать ситуацию. Испробовали ряд термовизоров, один из них подходит для измерения температуры человека, является мобильным. Было принято решение, что его незамедлительно начнут использовать  в качестве вспомогательной меры», – заявил в понедельник глава Комиссии по экстремальным ситуациям министерства, вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.  

По его словам, в понедельник соберется на заседание и Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям, которая определит рекомендации по поводу предстоящего в Каунасе баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что решением комиссии Северная Италия официально внесены в список регионов, пассажиры из которых проверяются более интенсивно, у них берутся контактные данные, чтобы с их близкими можно было связаться в ближайшие две недели инкубационного периода. До сих пор эти меры применялись лишь в отношении прибывающих из Китая. 

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«Мы получим их контакты и будем активно сотрудничать со всеми», – сказала она.

Министерство здравоохранения сообщило, что все прибывающие из итальянских регионов Венето, Ломбардии, Пьемонта и Эмилии-Романии будут активно проверяться еще в самолете – будет изменяться их температура тела, проверяться самочувствие. 

Пока МИД не ужесточал рекомендации для путешествующих в Италию и намерен обновить эту информацию в понедельник, после заседания правительственной комиссии. 

«Люди, которые путешествуют, должны очень серьезно задуматься по своих поездках, действительно ли такая поездка необходима, и можно ли ее отложить на более поздний период», – сказал А. Шешельгис.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к воскресенью в мире было зарегистрировано 78 тыс. 811 зараженных новым типом коронавируса, скончались 2462.

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

Сообщается, что в Италии подтверждено 219 зараженных, из которых пять скончались. Десять небольших городков к югу от Милана закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры.  

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