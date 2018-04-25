В связи с распространением коронавируса в Италии Литва прибегает к дополнительным мерам

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В связи со вспышкой коронавируса на севере Италии Литва принимает меры по ускорению проверки пассажиров, прибывающих из этой страны, в аэропортах начнут использовать термовизоры.

«Один из основных вопросов – усиление превенции в аэропортах (…). Мы решили более оперативно контролировать ситуацию. Испробовали ряд термовизоров, один из них подходит для измерения температуры человека, является мобильным. Было принято решение, что его незамедлительно начнут использовать в качестве вспомогательной меры», – заявил в понедельник глава Комиссии по экстремальным ситуациям министерства, вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

По его словам, в понедельник соберется на заседание и Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям, которая определит рекомендации по поводу предстоящего в Каунасе баскетбольного матча между каунасским Zalgiris и миланским AX Armani Exchange Olimpia.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что решением комиссии Северная Италия официально внесены в список регионов, пассажиры из которых проверяются более интенсивно, у них берутся контактные данные, чтобы с их близкими можно было связаться в ближайшие две недели инкубационного периода. До сих пор эти меры применялись лишь в отношении прибывающих из Китая.