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В связи с распространением птичьего гриппа в Польше проверят и литовские птицефабрики

  • Фото pixabay.com

 В связи с тем, что в Польше продолжается распространение птичьего гриппа, государственные ведомства готовятся проверить меры защиты на литовских птицефермах.  

По словам директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантаса Паулаускаса, крупнейшие птицефабрики будут проверены до марта. 

«Сформирована рабочая группы экспертов, которая до активной миграции птиц в середине марта проверит все крупнейшие птицефабрики и соблюдение мер биозащиты», – заявил он журналистам журналистам в среду после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.  

В. Паулаускас отметил, что птичий грипп в Польше сейчас распространяется в основном за счет несоблюдения мер биозащиты. 

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По его словам, наибольшая вероятность его возникновения в Литве связана с миграцией птиц. 

«Литва является основным местом пересечения миграционных путей водных птиц, и именно здесь они опускаются отдохнуть по причине хороших условий», – отметил он.

В. Паулаускас также добавил, что в данный момент идет сотрудничество с орнитологами, чтобы идентифицировать места, в которых мигрирующие птицы приземляются отдохнуть, было решено обмениваться информацией о начале миграции. 

«В соответствующих районах, где находятся эти места отдыха, планируется указать содержащим птицу обеспечить отсутствие контакта их птиц с дикими водными птицами», – сказал он.

Государственная Продовольственно-ветеринарная служба также призывает людей сообщать об обнаруженных у водоемов мертвых птицах. 

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