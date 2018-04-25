В связи с распространением птичьего гриппа в Польше проверят и литовские птицефабрики

Фото pixabay.com

В связи с тем, что в Польше продолжается распространение птичьего гриппа, государственные ведомства готовятся проверить меры защиты на литовских птицефермах.

По словам директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантаса Паулаускаса, крупнейшие птицефабрики будут проверены до марта.

«Сформирована рабочая группы экспертов, которая до активной миграции птиц в середине марта проверит все крупнейшие птицефабрики и соблюдение мер биозащиты», – заявил он журналистам журналистам в среду после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

В. Паулаускас отметил, что птичий грипп в Польше сейчас распространяется в основном за счет несоблюдения мер биозащиты.