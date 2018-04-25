В связи с реконструкцией пограничного КПП Мядининкай, его пропускная способность снизится

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В следующем году, когда будет идти реконструкция международного контрольно-пропускного пункта (КПП) Мядининкай, что на границе Литвы с Белоруссией, его пропускная способность может упасть на 50%.

Эту информацию подтвердил BNS глава Дирекции пограничных КПП Миндаугас Зобела.

Он отметил, что сейчас объявлен конкурс подрядчика, реконструкцию планируется начать в следующем году и завершить в течение трех-четырех лет.

В то время, когда будет реконструироваться Мядининкайский КПП, Беларусь планирует обносить и контрольный пункт на своей стороне Каменный Лог.

«Это основные ворота дорожного транспорта Литвы и Белоруссии. (…) Постараемся по возможности одновременно начать и завершить работы», – пояснил он.

По предварительным данным, реконструкция обойдется почти в 30 млн евро.

М. Зобела сообщил, что планируется проложить совершенно новую полосу движения для работы пограничных служб, а весь имеющийся пост будет оставлен таможне. После работ пропускная способность КПП увеличится вдвое.

«Во время реконструкции, по сути, планируется все изменить», – сказал он.

Сейчас этот КПП обслуживает до 500 тяжелых транспортных средств в сутки, после реконструкции это число вырастет до 1000. Общая пропускная способность должна увеличиться с 3 тыс. транспортных средств в день до 6 тысяч.

Также планируется внедрить автоматические системы управления движения, считывания номеров.

На время реконструкции транспортные потоки будут направляться на другие КПП.

Со второго января КПП в Тверячяй должен стать международным для пустых транспортных средств.

По словам М. Зобелы, дополнительная инфраструктура создана на КПП в Лаворишкес и Шальчининкай, которые также находятся на границе Литвы с Белоруссией.

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