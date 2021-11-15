Одному лицу предъявлены подозрения в угрозах министру здравоохранения Арунасу Дулькису, сообщила в понедельник Генпрокуратура.
«В данный момент одному лицу предъявлены первичные подозрения. Проводятся различные процессуальные действия, включая и международное сотрудничество. Количество подозреваемых в этом расследовании может меняться», – сообщила BNS представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Эляна Мартинонене.
Она не детализировала причин, по которым ведется международное сотрудничество.
По словам Э. Мартинонене, подозрения предъявлены в рамках Второй части 142-ой статьи Уголовного Кодекса, которая предусматривает ответственность за угрозы «взорвать, поджечь или совершить иные действия, опасные для жизни, здоровья или имущества», либо запугивание с использованием психологического насилия.
За это грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
О подозрениях первым сообщила служба новостей телеканала LNK.
По ее данным, в связи с угрозами в полицию обратилась и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
«В письме звучало, что «если не дадите мне социального жилья, то я узнаю, найду, где живете, расправлюсь с Вами, и Вашими детьми». Были действительно неприятные (угрозы), особенно, когда затрагивают семью», – сказала политик.
Об обращении в полицию в связи с получаемыми угрозами А. Дулькис сообщил в середине октября.
“В связи с угрозами А. Дулькису одному лицу предъявлены подозрения”
Было бы смешно, если б не было так печально. Причём здесь министр здравоохранения, понимаю если бы угрожали Тем министрам, которые обеспечивают мигрантов( беженцев) жильем, а свои не могут получить крыши над головой уже много лет и очередь там действительно — людям до смерти не получить. Хотя в городе полно пустующих общежитий, люди сами бы там сделали ремонты, но будут стоять пока не превратятся в труху, а тогда площадь можно приобрести за копейки, ведь у нас все делается именно так.