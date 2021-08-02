В связи с увеличением рейсов из Ирака встреча с правительством Ирака необходима — комиссар

В связи с увеличением числа полетов в Минск необходимо еще раз встретиться с правительством Ирака, говорит посетившая границу Литвы с Беларусью член Европейской комиссии (ЕК) Илва Йоханссон.

«Нам следует срочно реагировать и как можно скорее встретиться с правительством Ирака и должностными лицами этой страны, чтобы обсудить возможности сокращения объемов полетов», — сказала находящаяся в Литве с визитом еврокомиссар журналистам в Мядининкай.

Она сказала, что планы выполнять полеты в Минск еще из трех городов Ирака: Басры, Эрбиля и Сулеймании, — печалят.

В последнее время Литва сталкивается с выросшим потоком миграции из Беларуси. В этом году границу пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы.

Литва из-за выросшего потока нелегальных мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.

Говоря о возможных рычагах Евросоюза (ЕС) на переговорах с Ираком, И. Йоханссон сказала, что она еще раньше предложила новые меры, связанные с выдачей виз гражданам третьих стран, если конкретные государства не соблюдают международные обязательства при решении связанных с миграцией вопросов.

Еврокомиссар добавила, что это решение сейчас находится в руках Совета ЕС.

На вопрос о возможности введения других санкций в отношении Ирака, И. Йоханссон ответила, что должна посовещаться об этом с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.