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В связи с увеличением рейсов из Ирака встреча с правительством Ирака необходима — комиссар

Photo by European Parliament on Foter.com

В связи с увеличением числа полетов в Минск необходимо еще раз встретиться с правительством Ирака, говорит посетившая границу Литвы с Беларусью член Европейской комиссии (ЕК) Илва Йоханссон. 

«Нам следует срочно реагировать и как можно скорее встретиться с правительством Ирака и должностными лицами этой страны, чтобы обсудить возможности сокращения объемов полетов», — сказала находящаяся в Литве с визитом еврокомиссар журналистам в Мядининкай. 

Она сказала, что планы выполнять полеты в Минск еще из трех городов Ирака: Басры, Эрбиля и Сулеймании, — печалят. 

В последнее время Литва сталкивается с выросшим потоком миграции из Беларуси. В этом году границу пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы. 

Литва из-за выросшего потока нелегальных мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.

Говоря о возможных рычагах Евросоюза (ЕС) на переговорах с Ираком, И. Йоханссон сказала, что она еще раньше предложила новые меры, связанные с выдачей виз гражданам третьих стран, если конкретные государства не соблюдают международные обязательства при решении связанных с миграцией вопросов. 

Еврокомиссар добавила, что это решение сейчас находится в руках Совета ЕС. 

На вопрос о возможности введения других санкций в отношении Ирака, И. Йоханссон ответила, что должна посовещаться об этом с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем. 

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