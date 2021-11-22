TOP,Новости,Политика

В связи со спором по миссии Тайваня Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Китай официально понизил уровень дипломатического представительства в Литве до поверенных в делах, сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Китая. 

Такое решение Пекин принял, реагируя на открытие Представительства тайваньцев в Вильнюсе на минувшей неделе. 

Это означает, что в Вильнюсе и Пекине уже не будут работать послы Китая и Литвы, а дипломатические представительства возглавят дипломаты более низкого ранга – поверенные в делах.

«Правительство Китая было вынуждено сократить дипломатические отношения между двумя странами, (…) чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений», – говорится в распространённом в воскресенье сообщении МИД Китая. 

«Литовское правительство должно взять на себя все исходящие из этого последствия», – говорится в нем.

МИД Китая добавил, что действия Литвы создали «плохой прецедент на международном пространстве». 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.