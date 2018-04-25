В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании проверяют 200 работников

В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании Hegelmann Transporte проверяются около 200 работников, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

«Проверяют двести работников, пока (результатов) нет, но очень надеемся получить их сегодня», – сказала Р. Лингене в среду утром в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По ее словам, исследуемые в данный момент лица не имели близкого контакта с зараженными, поэтому количество зараженных не должно резко вырасти. В целом коронавирус пока выявлен у 18 работников компании.

«По предварительным данным, у этих людей не было близкого контакта с зараженными, они являются работниками транспортного отдела этой компании, и наши коллеги констатировали, что у них был низкий риск, мы не должны получить каких-то поражающих цифр», – сказала Р. Лингене.

Во вторник в каунасской компании Hegelmann Transporte коронавирус был выявлен у 18 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным министерства, все заразившиеся коронавирусом в начале июля прибыли из Узбекистана для трудоустройства в компании, занимающейся международными перевозками.

Министерство утверждает, что в данный момент все зараженные изолированы. Специалисты НЦОЗ выясняют контакты заразившихся лиц, а также проводят необходимые действия для предотвращения распространения болезни.

О первом случае в этой компании НЦОЗ сообщил в минувший четверг, о втором – в этот понедельник.

По официальным данным вторника, в целом в Литве коронавирусом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, а 1571 человек выздоровел.

От COVID-19 в Литве скончались 79 человек, еще 12 зараженных скончались по другим причинам.