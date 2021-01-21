В Таджикистане платный курс резервистов заменит полноценную службу в армии

Нижняя палата парламента Таджикистана в среду, 20 января, приняла поправки в закон о воинской службе, в соответствии с которыми можно получить военный билет после прохождения месячного платного курса в числе резервистов, сообщает Радио Озоди.
Отмечается, что ежегодно в Таджикистане призывают в армию до 10 процентов молодых людей, достигших призывного возраста, а те, кто не попал в призыв, остаются «за бортом». Но теперь они смогут получить военный билет за деньги. Порядок прохождения службы, оплаты и сумма за прохождение месячного курса правительством еще не определены.
Соответствующее изменение в закон был представлен министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и получил единогласное одобрение.
Сейчас молодые люди, которые окончили вузы с военными кафедрами, получат воинское звание офицера запаса после прохождения одного года службы в армии. В прошлом все выпускники высших учебных заведений, где имелись военные кафедры, получали офицерские воинские звания после прохождения 40-дневных курсов.
Представляя законопроект, Мирзо сказал, что в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний граждане теперь будут приняты на работу только после прохождения службы в вооруженных силах страны.
По мнению авторов законопроекта, такие меры могут увеличить число резервистов в стране. Любой гражданин, который был освобожден от прохождения воинской службы за плату, будет включен в число резервистов и состоять в запасе Вооруженных сил страны.
Однако правозащитница из организации Офис гражданских свобод Дилрабо Самадова считает, что введение откупных сильно ударит по боеспособности армии. А то, что вынуждены будут служить только бедные слои населения, уничтожит любую попытку повысить престиж армии среди жителей Таджикистана. По ее словам, пока непонятен и механизм ввода в действие новых поправок.korrespondent.net