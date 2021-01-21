В Таджикистане платный курс резервистов заменит полноценную службу в армии

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Нижняя палата парламента Таджикистана в среду, 20 января, приняла поправки в закон о воинской службе, в соответствии с которыми можно получить военный билет после прохождения месячного платного курса в числе резервистов, сообщает Радио Озоди.

Отмечается, что ежегодно в Таджикистане призывают в армию до 10 процентов молодых людей, достигших призывного возраста, а те, кто не попал в призыв, остаются «за бортом». Но теперь они смогут получить военный билет за деньги. Порядок прохождения службы, оплаты и сумма за прохождение месячного курса правительством еще не определены.

Соответствующее изменение в закон был представлен министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и получил единогласное одобрение.