В Таджикистане запретят называть детей русскими именами

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В Таджикистане поставили под запрет название детей именами славянского происхождения, говорится на официальном сайте парламента государства.

Теперь свидетельства о рождении в стране будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна».

Норма не будет распространяться на представителей национальных меньшинств, которые вправе сами выбирать, какие суффиксы к фамилии и отчеству стоит указывать при регистрации своих новорожденных детей.

Граждан, которые уже носят имена и фамилии в «русском формате», изменения не коснутся — по крайней мере пока. Поправки в закон вносятся с целью «возрождения национальных имен».

Кампания по отказу от имен и фамилий в славянском формате началась в Таджикистане в 2007 году. Напомним, в 2007 году тогдашний президент Таджикистана Эмомали Рахмонов сменил фамилию на Рахмон. Его примеру последовали многие чиновники.