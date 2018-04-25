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В Таджикистане запретят называть детей русскими именами

Фото из открытых источников

В Таджикистане поставили под запрет название детей именами славянского происхождения, говорится на официальном сайте парламента государства. 

Теперь свидетельства о рождении в стране будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна». 

Норма не будет распространяться на представителей национальных меньшинств, которые вправе сами выбирать, какие суффиксы к фамилии и отчеству стоит указывать при регистрации своих новорожденных детей. 

Граждан, которые уже носят имена и фамилии в «русском формате», изменения не коснутся — по крайней мере пока.  Поправки в закон вносятся с целью «возрождения национальных имен». 

Кампания по отказу от имен и фамилий в славянском формате началась в Таджикистане в 2007 году. Напомним, в 2007 году тогдашний президент Таджикистана Эмомали Рахмонов сменил фамилию на Рахмон. Его примеру последовали многие чиновники.

korrespondent.net

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