В Таиланде предложили легализовать проституцию

Фото из открытых источников

Парламентарий Таиланда предложил легализовать проституцию, чтобы помочь справиться с ростом сексуального насилия в королевстве.

Депутат от Цивилизованной партии Таиланда Монгколкит Суксинтхаранон заявил, что попросит комитет Палаты представителей (нижняя палата парламента) поддержать его предложение, сообщает ТАСС.

Парламентарий считает, что в случае легализации проституции правительство также должно помогать людям, которые не могут позволить себе такие услуги. «В большинстве случаев изнасилований участвуют пожилые вдовцы и работники с низким доходом, — приводит его слова в среду газета Bangkok Post. — Эти люди не имеют средств и финансовых ресурсов для удовлетворения своих сексуальных желаний». «Если бы они могли позволить себе подобные услуги или иметь средства для управления своими пристрастиями, число изнасилований уменьшилось бы», — уверен Суксинтхаранон.

Местные СМИ недавно сообщили о нескольких громких случаях изнасилования. Это привело к призывам ввести химическую кастрацию как средство устрашения для потенциальных насильников.

Комитет Палаты представителей заявляет, что рассмотрит все предложения по борьбе с сексуальными преступлениями прежде, чем представить собственные предложения по новому законопроекту в июле.