В Таиланде принят закон, приравнивающий курение в доме к бытовому насилию

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Курение в домашних условиях будет считаться бытовым насилием в Таиланде и наказываться в соответствии с новым законом, который вступит в силу в августе, передает ТАСС со ссылкой на газету «Кхаосод».

Гендиректор Департамента по делам женщин и развитию семьи Лертпанья Буранабандит заявил, что Закон о содействии развитию и защите семейных учреждений от 2019 года был опубликован в «Королевской газете» и вступит в силу 20 августа. Согласно новым нормам, курение в семьях будет квалифицироваться как бытовое насилие, поскольку может привести к ухудшению здоровья и социальным проблемам.

«Курение в семье может привести к ухудшению семейных отношений, если дети и жены не хотят быть рядом, — пояснил Буранабандит. — Члены семьи могут страдать от пассивного курения».

Новый закон определяет членов семьи как тех, кто де-юре или де-факто живет в одном домохозяйстве. Понятие «бытовое насилие» распространяется на нанесение вреда телу, разуму, здоровью, достоинству и репутации членов семьи.

Если выяснится, что здоровье члена семьи пострадало от пассивного курения, то виновный будет наказан. Буранабандит не уточнил тип наказания, но сказал, что суд может обязать нарушителя пройти курс реабилитации.

Директор исследовательского центра по борьбе с курением при университете Махидола, профессор Ронначхай Конгсакон рассказал журналистам, что показатели детской смертности в два раза выше в семьях с курящими родителями. По его словам, 49% семей, в которых есть курильщик, страдают от домашнего насилия.

В Таиланде курение уже запрещено в более чем 80 различных местах, включая рестораны, торговые центры, общественный транспорт и даже пляжи. Вейпинг полностью запрещен на территории королевства, но это правило не строго соблюдается, отмечает издание.