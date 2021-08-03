В Таллине скорая помощь пересаживается на велосипеды

Фото pixabay.com

С 1 августа Таллинская скорая помощь начинает патрулирование улиц Старого города и Кесклинна медиками на велосипедах.

Велосипедная бригада состоит из двух человек. В ее распоряжении – все необходимое для оказания первой помощи, в том числе современное оборудование для реанимации и травматологии, сообщает пресс-служба городской управы Таллинна.

Велобригада передвигается на электрических велосипедах, которые заряжаются от солнечных панелей, размещенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи.

Кроме того, велопатруль оснащен всеми современными средствами связи. Вызовы обслуживаются на основании распоряжений о выезде, полученных от Центра тревоги.

Велосипедная бригада будет работать ежедневно, в том числе по выходным дням, с 9.00 до 21.00, до конца августа. В течение дня велобригада преодолевает в среднем 50 км. На протяжении лета обслуживается приблизительно 280 вызовов.