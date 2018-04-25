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В.Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию искусства

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TOP,Культура,Новости

В.Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию искусства

  • Фото Lietuvos dailės muziejus

Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы собранную им коллекцию нонконформистского искусства. 

В ней около 500 художественных произведений: живопись, графика, скульптуры, художественные фотографии, рисунки, авторские издания.

С географической точки зрения основную часть коллекции составляют работы художников бывших республик СССР (России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других), они дополнены и работы из других государств (Франции, Германии, США), сообщил музей. 

Нонконформистские направления в искусстве формировались в последние десятилетия  XX века, в так называемый период оттепели, в качестве ответа на преобладавший в то время соцреализм. Художники совмещали доходившие с Запада формы современного искусства с реалиями советской политики, культуры, общества и быта. 

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Это неофициальное направление в искусстве в коллекции представляют работы всемирно признанных художников – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Игоря и Светланы Копыстянских, Павла Пепперштейна и многих других.

В коллекцию также входят произведения более чем 30 литовских авторов. Это живопись Валентинаса Антанавичюса, Винцаса Кисараускаса, Альгимантаса Йонаса Кураса, Ляонаса Линаса Катинаса, Евгения Цукермана, Раймундаса Слижиса, Марии Тересы Рожанскайте и живопись, графика других авторов. 

По сообщению музея, музыкант коллекционировал, не покупая целенаправленно  – все работы в коллекции подарены В. Тарасову. 

По словам директора Художественного музея Литвы Арунаса Гелунаса «Уникальная коллекция, которую дарит Владимир Тарасов Художественному музею, обратила внимание кураторов многих известных мировых музеев, а сейчас вызывает и большую зависть, ведь этот «музей в музее» нонконформистского искусства, не имеющий аналогов, достается не Франции, США или России, а Литве». 

«По моему глубокому убеждению, весть об этой исключительной коллекции вскоре распространиться среди знатоков искусства и музей будут посещать не только гости из соседних государств, но и из таких мировых центров искусства, как Берлин или Лондон», – утверждает А. Гелунас.

Первую выставку, на которой можно будет увидеть произведения из коллекции, планируется провести в мае этого года в Художественном музее во Дворце Радзивилов в Вильнюсе. 

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