В Тбилиси открыт обновленный Вильнюсский сквер

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В столице Сакартвело Тбилиси в сентябре после реконструкции был открыт Вильнюсский сквер – обновленное общественное пространство в самом центре города торжественно открыл мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, посол Литвы в Сакартвело Гедрюс Пуоджюнас и заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Рита Бальчюнене. На проект обновления общественного пространства Вильнюсским городским самоуправлением было выделено 13,5 тысячи евро. Автор проекта – литовский архитектор Ритис Циканавичюс, сообщает Вильнюсская мэрия.

Советник мэра Вильнюса Александрас Зубряковас зачитал приветственное слово мэра собравшимся на открытие жителям Тбилиси и проживающим в Сакартвело членам литовской общины.

«В честь нашего красивого, длящегося на протяжении целого десятилетия побратимства городов мы благодарим и поздравляем людей Тбилиси и обосновавшуюся здесь литовскую общину и желаем, чтобы это объединяющее пространство всегда было заполнено людьми, чтобы здесь проходили мероприятия, чтобы сквер вдохновлял на творчество и стал популярным местом встреч», – говорится в поздравлении мэра.

В обновленном Вильнюсском сквере в Тбилиси заменено освещение, установлены новые скамейки и оборудована новая детская игровая площадка. Сквер в Тбилиси открыт в 2009 году, к открытию были оборудованы игровая площадка, фонтан, стена с конституцией Ужуписа. Четыре года назад в столичном микрорайоне Жверинас открыт Тбилисский сквер в Вильнюсе. Он был открыт мэром Вильнюса Рямигиюсом Шимашюсом с тогдашним премьер-министром Сакартвело Ираклием Гарибашвили. В сквере установлены подаренные Вильнюсу скамьи с инициалами Тбилиси.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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